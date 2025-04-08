За тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли понад п’ять тисяч людей

З початку епідсезону 2024-2025 років на Прикарпатті на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли 170 369 людей, в тому числі 101203 дітей до 18 років (59,4%).

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Про це повідомляє генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю профілактик і хвороб Руслан Савчук.

Так, впродовж 14 тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли 5 137 людей, в тому числі 2 894 дитини до 18 років, що становить 56,3%.

Госпіталізували протягом 14 тижня всього — 104 людини (2,0% від загальної кількості захворілих), з них 65 дітей до 18 років (62,5%). У тому числі із COVID-19 госпіталізували 22 людей, із них трьох дітей, що становить 13,6%.

З початку епідсезону 2024-2025 рр. проти грипу в області проведено 4 207 щеплень, в тому числі групи медичного ризику — 733 людини, епідризику — 1 732, інші — 1 742.

З початку епідсезону зареєстрували десять летальних випадків, із них 8 — випадків від COVID-19 та два летальні випадки грипу.