Польські підприємці передали франківському університету комп’ютери та комп’ютерні столи. ФОТО

Польські підприємці передали Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу 60 комп’ютерів та 60 комп’ютерних столів.
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Про це повідомили на сторінці університету.
ІФНТУНГ отримав благодійну допомогу від польських підприємців Witold Leński та RafaŁ Leński, – батька й сина, що є керівниками фірми KROSCHEM RAFAŁ LEŃSKI.
Університетському благодійному фонду «Мій університет» передали 60 сучасних комп’ютерів та 60 комп’ютерних столів.
Ця підтримка спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази ІФНТУНГ, що безсумнівно сприятиме покращенню освітнього процесу та розширенню можливостей навчання для студентів та викладачів. Нове обладнання розподілять між кафедрами та підрозділами університету, забезпечуючи більш комфортні та ефективні умови для навчання та роботи.
Керівництво та колектив ІФНТУНГ висловлюють щиру подяку польському підприємцю за його вагомий внесок у розвиток університету. Ця благодійна ініціатива є надзвичайно важливою в сучасних умовах і свідчить про міцні дружні зв’язки між Україною та Польщею у сфері освіти та науки, – йдеться в дописі.