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На Прикарпатті без світла тисячі споживачів у 41 населеному пункті
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті без світла тисячі споживачів у 41 населеному пункті

Автор: Олег Мамчур
10/04/2025 13:23
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Внаслідок погодних умов на Прикарпатті знеструмлено близько 4,5 тисячі споживачів.

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Про це повідомляють в “Прикарпаттяобленерго”, пише Правда.

Це сталося через штормовий вітер і налипання мокрого снігу.

Знеструмлення по лініях 6-10 кВ зафіксовані у Лисці, Тлумачі, Городенці, Коломиї, Снятині, Галичі, Косові, Рогатині, в Богородчанах і в Калуші.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання в перелічених населених пунктах, роботи з ліквідації поодиноких погашень також виконують на Франківщині.