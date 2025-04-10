На Прикарпатті без світла тисячі споживачів у 41 населеному пункті

Внаслідок погодних умов на Прикарпатті знеструмлено близько 4,5 тисячі споживачів.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомляють в “Прикарпаттяобленерго”, пише Правда.
Це сталося через штормовий вітер і налипання мокрого снігу.
Знеструмлення по лініях 6-10 кВ зафіксовані у Лисці, Тлумачі, Городенці, Коломиї, Снятині, Галичі, Косові, Рогатині, в Богородчанах і в Калуші.