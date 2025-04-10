Суд на Франківщині визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації

На Івано-Франківщині Верховинський районний суд визнав винним військовозобов’язаного родом із села Гринява в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

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Про це йдеться у вироку суду.

12 лютого 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, згідно з результатами якої його визнали обмежено придатним до служби.

“Обставин, які б надавали йому право на відстрочку від призову, у нього не було. Чоловіка відібрали до складу команди навчального центру ЗСУ. У день проходження ВЛК йому під розписку вручили повістку про необхідність прибуття наступного дня до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відрядження на навчання”, — йдеться у матеріалах справи.

13 лютого житель села Гринява не прибув до районного ТЦК та СП. У суді чоловік визнав свою провину. Він також розповів, що проходив військово-лікарську комісію у 2022 році. У лютому 2024 він проходив її повторно.

“Приїхавши додому, чоловік повідомив дружину, що його мобілізували. У неї стався гіпертонічний криз, та вночі він надавав їй медичну допомогу. У нього також стався приступ — защемило поперековий відділ хребта, від чого він втратив свідомість. Тому наступного дня за станом здоров’я та через неможливість піднятися з ліжка він не з’явився до РТЦК та СП. Дружина викликала йому “швидку”, і медики вкололи чоловіку знеболювальні”, — написали у вироку.

Обвинувачений також розповів на засіданні, що прохворів десять днів. Коли йому зателефонували й спитали, чому не з’явився до ТЦК, дружина повідомила військовим, що він — хворий.

Верховинський районний суд призначив жителю Гриняви півтора року іспитового терміну за умови, що він не вчинить нового кримінального порушення.