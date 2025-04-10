Телеведуча Соломія Вітвіцька показала свій відпочинок з нареченим в Карпатах

Телеведуча Соломія Вітвіцька та її наречений, захисник України Олексій Ситайло гайнули до Буковелю покататися на лижах. Погода виявилася на боці пари і снігу цілком вистачило. Пише ТСН

“7 квітня 2025 року. Закриваємо сезон – несподівано і так казково! Бо снігу насипало більше, ніж за увесь сезон”, – пораділа 44-річна Соломія, опублікувавши у Instagram добірку фото й відео з коханим.

Соломія закриває лижний сезон у Карпатах