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На війні поліг воїн з Рогатинщини Василь Гавор
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг воїн з Рогатинщини Василь Гавор

Автор: Олег Мамчур
10/04/2025 14:38
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Стало відомо про загибель на війні військовослужбовця Василя Гавора з села Воскресинці на Рогатинщині.

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Воїн загинув 30 березня поблизу Торського на Донеччині, повідомляє Рогатинська міська рада, пише Правда.

“30 березня 2025 року поблизу Торського Краматорського району Донецької області солдат Василь Гавор загине в бою. У рідних Воскресинцях залишиться порожній дім, що запам’ятав його сміливі кроки, і розбиті серця найдорожчих людей”, – зазначається у повідомленні.

Василь Гавор народився 26 липня 1985 року у селі Воскресинці. Навчався у місцевій школі та Івано-Франківському професійному училищі.

У червні 2022 став до лав 52 стрілецького батальйону 63 бригади. Брав участь у битвах за Вугледар, Бахмут та Авдіївку. У 2024 його підрозділ перекинули на Лиманський відтинок.

У Василя Гавора залишилися дружина та двоє дітей.