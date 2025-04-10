На війні поліг воїн з Рогатинщини Василь Гавор

Стало відомо про загибель на війні військовослужбовця Василя Гавора з села Воскресинці на Рогатинщині.
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Воїн загинув 30 березня поблизу Торського на Донеччині, повідомляє Рогатинська міська рада, пише Правда.
“30 березня 2025 року поблизу Торського Краматорського району Донецької області солдат Василь Гавор загине в бою. У рідних Воскресинцях залишиться порожній дім, що запам’ятав його сміливі кроки, і розбиті серця найдорожчих людей”, – зазначається у повідомленні.
Василь Гавор народився 26 липня 1985 року у селі Воскресинці. Навчався у місцевій школі та Івано-Франківському професійному училищі.
У червні 2022 став до лав 52 стрілецького батальйону 63 бригади. Брав участь у битвах за Вугледар, Бахмут та Авдіївку. У 2024 його підрозділ перекинули на Лиманський відтинок.
У Василя Гавора залишилися дружина та двоє дітей.