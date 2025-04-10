На війні поліг воїн з Рогатинщини Василь Гавор

Стало відомо про загибель на війні військовослужбовця Василя Гавора з села Воскресинці на Рогатинщині.

Воїн загинув 30 березня поблизу Торського на Донеччині, повідомляє Рогатинська міська рада, пише Правда.

“30 березня 2025 року поблизу Торського Краматорського району Донецької області солдат Василь Гавор загине в бою. У рідних Воскресинцях залишиться порожній дім, що запам’ятав його сміливі кроки, і розбиті серця найдорожчих людей”, – зазначається у повідомленні.

Василь Гавор народився 26 липня 1985 року у селі Воскресинці. Навчався у місцевій школі та Івано-Франківському професійному училищі.

У червні 2022 став до лав 52 стрілецького батальйону 63 бригади. Брав участь у битвах за Вугледар, Бахмут та Авдіївку. У 2024 його підрозділ перекинули на Лиманський відтинок.

У Василя Гавора залишилися дружина та двоє дітей.