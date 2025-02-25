Відома українська ведуча Соломія Вітвіцька показала розкішну обручку

Днями телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася радісною новиною — вона заручилася зі своїм коханим, військовим Олексієм Ситайлом. Пише viva.ua

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Зворушливий момент відбувся у Буковелі, де пара разом провела вікенд. Згодом Соломія Вітвіцька опублікувала в Інстаграмі романтичне селфі, на якому позує разом із нареченим на тлі карпатських гір. На фото ведуча тримає в руках букет червоних троянд, а головною прикрасою світлини стала вишукана обручка, яка виблискує на її безіменному пальці правої руки.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло

Телеведуча також поділилася з нами зворушливими кадрами з особистого архіву: на знімках Олексій освідчується Соломії просто в День всіх закоханих. Цей момент стане для них дійсно незабутнім, а їхні щасливі посмішки говорять гучніше за будь-які слова.

Тепер з нетерпінням чекаємо деталей про майбутнє весілля!