Франківські волонтери передали воїнам 30 рушниць та 6 000 антидронових набоїв

Франківський координаціний центр SUN передав 30 рушниць та 6000 спеціальних антидронових набоїв у прикарпатські підрозділи на передову.

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Про це інформує “Галка” з посиланням на SUN.

Save Ukraine Now передають такий набір не вперше. Зокрема, 30 напівавтоматичних гладкоствольних рушниць та 6 000 спеціальних антидронових набоїв, вартістю 653 тисячі гривень передали наприкінці 2024 року.