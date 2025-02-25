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Франківські волонтери передали воїнам 30 рушниць та 6 000 антидронових набоїв

Автор: Lilia
25/02/2025 18:38
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Франківський координаціний центр SUN передав 30 рушниць та 6000 спеціальних антидронових набоїв у прикарпатські підрозділи на передову.

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Про це інформує “Галка” з посиланням на SUN.

Save Ukraine Now передають такий набір не вперше. Зокрема, 30 напівавтоматичних гладкоствольних рушниць та 6 000 спеціальних антидронових набоїв, вартістю 653 тисячі гривень передали наприкінці 2024 року.