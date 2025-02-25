Двох прикарпатців підозрюють у незаконній порубці дерев

За процесуального керівництва прокурорів Косівської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом жителям Верховинщини у вчиненні незаконної порубки дерев. Своїми діями фігуранти завдали природньому середовищу шкоду на суму понад 70 тисяч гривень.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, підозрювані – жителі Верховинського району в січні поточного року без спеціального дозволу здійснили незаконну порубку дерев породи ялина на території одного із лісництв Верховинського району.

Внаслідок таких незаконних дій навколишньому природному середовищу завдано шкоду одним із підозрюваних на загальну суму понад 39 тис. грн, іншим – близько 35 тис. грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.