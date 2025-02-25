Близько 500 особин: велику зграю диких гусей зафіксували на Бурштинському водосховищі

Науковці Галицького національного природного парку під час орнітологічних обліків 23 лютого 2025 року зафіксували на Бурштинському водосховищі велику зграю диких гусей – близько 500 особин. У ній переважала гуска сіра (Anser anser), а також траплялися гуски білолобі (Anser albifrons).

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Про це розповіла на сторінці Галицького НПП співробітниця Оксана Бучко,пише Правда.іф

Бурштинське водосховище – унікальна водойма, яка входить до складу міжнародних водно-болотних угідь (Рамсарські угіддя). Воно є важливим місцем для відпочинку та поповнення сил перелітних птахів, які мігрують на місця гніздування. Про це розповіла на сторінці Галицького НПП співробітниця Оксана Бучко.

Факти про міграцію гусей:

Сіра гуска розмножується в Ісландії, Центральній Європі та Україні, а зимує у Британії, Іспанії, Африці, на Балканах, у Туреччині та Іраку.

розмножується в Ісландії, Центральній Європі та Україні, а зимує у Британії, Іспанії, Африці, на Балканах, у Туреччині та Іраку. Білолоба гуска – птах тундрових зон Європи, Азії та Північної Америки. На зиму вона відлітає аж до Мексики, Китаю, Японії та Південної Європи.

Вперше гніздування сірих гусей у Галицькому НПП було зафіксовано у 2015-2016 роках біля села Насташине. Відтоді їхня чисельність постійно зростає. Ці птахи швидко облаштовують гнізда, а їхні пташенята підростають ще до початку мисливського сезону, що сприяє збільшенню популяції.

У 2023 році на Бурштинському водосховищі зафіксували зимуючу зграю сірих гусей із 160 особин, а поодинокі білолобі гуси інколи залишаються тут на зимівлю.

Бурштинське водосховище залишається важливим прихистком для перелітних птахів, а його значення для орнітологічних досліджень зростає щороку.