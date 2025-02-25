У Франківську нетверезий підліток вчинив ДТП і втік з місця події

Патрульні склали чотири адміністративні матеріали на неповнолітнього водія.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.

“Повідомлення від громадянина про ДТП на вулиці Тролейбусній патрульні отримали учора: невідомий на авто Volvo вчинив зіткнення з його автомобілем Skoda та зник з місця події.

Заявник надав патрульним детальний опис автівки винуватця пригоди і вже незабаром знайшли, на вулиці Хоткевича, поліцейські виявили схожу Volvo, з характерними для ДТП пошкодженнями”, – йдеться у дописі правоохоронців.