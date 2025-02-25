У Франківську нетверезий підліток вчинив ДТП і втік з місця події

Патрульні склали чотири адміністративні матеріали на неповнолітнього водія.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.
“Повідомлення від громадянина про ДТП на вулиці Тролейбусній патрульні отримали учора: невідомий на авто Volvo вчинив зіткнення з його автомобілем Skoda та зник з місця події.
Заявник надав патрульним детальний опис автівки винуватця пригоди і вже незабаром знайшли, на вулиці Хоткевича, поліцейські виявили схожу Volvo, з характерними для ДТП пошкодженнями”, – йдеться у дописі правоохоронців.
У 17-річного водія, патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Окрім того, поліцейські встановили, що керманич є неповнолітнім, а отже й не має водійського посвідчення.
Водій в присутності матері пройшов освідування. Результат — 1.13 проміле.
На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння ), ст. 126 (Керування транспортними засобом особою, яка не має права керування транспортним засобом), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.