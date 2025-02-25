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В Івано-Франківську на проєкт “Бюджет участі” затвердили 50 мільйонів гривень

Автор: Lilia
25/02/2025 19:52
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50 мільйонів на проєкти. Стільки затвердили на проєкт “Бюджет участі” цього року. А також передбачили додатковий напрям – “Доступність”.

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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Цьогоріч буде 4 категорії, які, в свою чергу, поділені на підкатегорії.

  • 20 мільйонів заклали на проекти на потреби ЗСУ.
  • 18 млн на благоустрій (4 млн) та благоустрій малих вулиць (14 млн)
  • 9 мільйонів – на освітні проекти: 5 шкільні та по 2 млн на дошкільні та позашкільні.
  • А ще 3 млн заклали на категорію -“Інші”. У цій номінації передбачили категорію “Доступність”. Про старт та детальні умови повідомлять додатково. А поки – громаду закликають “збирати ідеї та ставати авторами позитивних змі”.