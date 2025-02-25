Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації дистанційно: як працюватиме

Українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах.

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Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов на заході УП “Війна 2025. Зброя, люди, гроші”, пише ЕП

За його словами, зараз в країнах найбільшого перебування українців створюються так звані Unity Hub – центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.

“Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують”, – коментуючи питання проблеми бронювання українців з-за кордону, яких можуть залучити для роботи в оборонній галузі.

Саме для цього будуть створені такі закордонні центри. Вони пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема – працевлаштування і бронювання, якщо воно передбачене.

Водночас Чернишов додав, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.

Нагадаємо:

У червні 2024 року Кабмін вніс зміни до постанови №76, згідно з якими підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Також запроваджується бронювання через портал “Дія”.