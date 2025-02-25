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У Франківську проведуть книжковий форум на підтримку ЗСУ

Автор: Lilia
25/02/2025 20:32
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15 березня в Івано-Франківську відбудеться благодійний книжковий форум, усі виручені кошти з якого спрямують на допомогу ЗСУ.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку” 

Організатори закликають усіх охочих долучитися до ініціативи: передати свої прочитані книги для продажу, прийти на захід і придбати нові історії. Приймаються усі види літератури.

Книги можна приносити за адресами:

  • Котокафе – Незалежності 20
  • Ростерія – Крушельницької 2
  • Кавоварка – Чорновола 69
  • Оld baker – Бандери 51
  • Цар хліб – Галицька 3 А
  • Розі – Мартинця 4
  • Кавоварка – Незалежності 25
  • Курземе – Міцкевича 5
  • Кошик здоров’я – Чорновола 34 А
  • Місто -Шевченка 68
  • ТЦ «Велес» – Вовчинецька 225
  • Urban Space 100 – Грушевського 19
  • Bacara Coffee – Січових Стрільців 26
  • Просто Кава – Шевченка 7
  • Кав’ярня Старого Лева – Шашкевича 1

“У кожного з нас є книги, що колись надихали, допомагали знайти відповіді. Тепер вони можуть зігріти ще чиєсь серце й водночас наблизити перемогу”, – зазначають організатори.

Окрім книжкового ярмарку, на відвідувачів чекатимуть розмови та зустрічі з однодумцями.

Для тих, хто не зможе бути присутнім, вже відкрили онлайн-банку для збору коштів.

Форум відбудеться 15 березня. Організатори закликають не пропустити подію та долучитися до спільної мети: поєднати любов до книг із допомогою українській армії.

Захід організовують пластуни у співпраці зі штабом “Алярм”.