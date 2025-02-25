У Франківську проведуть книжковий форум на підтримку ЗСУ

15 березня в Івано-Франківську відбудеться благодійний книжковий форум, усі виручені кошти з якого спрямують на допомогу ЗСУ.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”
Організатори закликають усіх охочих долучитися до ініціативи: передати свої прочитані книги для продажу, прийти на захід і придбати нові історії. Приймаються усі види літератури.
Книги можна приносити за адресами:
- Котокафе – Незалежності 20
- Ростерія – Крушельницької 2
- Кавоварка – Чорновола 69
- Оld baker – Бандери 51
- Цар хліб – Галицька 3 А
- Розі – Мартинця 4
- Кавоварка – Незалежності 25
- Курземе – Міцкевича 5
- Кошик здоров’я – Чорновола 34 А
- Місто -Шевченка 68
- ТЦ «Велес» – Вовчинецька 225
- Urban Space 100 – Грушевського 19
- Bacara Coffee – Січових Стрільців 26
- Просто Кава – Шевченка 7
- Кав’ярня Старого Лева – Шашкевича 1
“У кожного з нас є книги, що колись надихали, допомагали знайти відповіді. Тепер вони можуть зігріти ще чиєсь серце й водночас наблизити перемогу”, – зазначають організатори.
Окрім книжкового ярмарку, на відвідувачів чекатимуть розмови та зустрічі з однодумцями.
Для тих, хто не зможе бути присутнім, вже відкрили онлайн-банку для збору коштів.
Форум відбудеться 15 березня. Організатори закликають не пропустити подію та долучитися до спільної мети: поєднати любов до книг із допомогою українській армії.
Захід організовують пластуни у співпраці зі штабом “Алярм”.