У Франківську проведуть книжковий форум на підтримку ЗСУ

15 березня в Івано-Франківську відбудеться благодійний книжковий форум, усі виручені кошти з якого спрямують на допомогу ЗСУ.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”

Організатори закликають усіх охочих долучитися до ініціативи: передати свої прочитані книги для продажу, прийти на захід і придбати нові історії. Приймаються усі види літератури.

Книги можна приносити за адресами:

Котокафе – Незалежності 20

Ростерія – Крушельницької 2

Кавоварка – Чорновола 69

Оld baker – Бандери 51

Цар хліб – Галицька 3 А

Розі – Мартинця 4

Кавоварка – Незалежності 25

Курземе – Міцкевича 5

Кошик здоров’я – Чорновола 34 А

Місто -Шевченка 68

ТЦ «Велес» – Вовчинецька 225

Urban Space 100 – Грушевського 19

Bacara Coffee – Січових Стрільців 26

Просто Кава – Шевченка 7

Кав’ярня Старого Лева – Шашкевича 1

“У кожного з нас є книги, що колись надихали, допомагали знайти відповіді. Тепер вони можуть зігріти ще чиєсь серце й водночас наблизити перемогу”, – зазначають організатори.

Окрім книжкового ярмарку, на відвідувачів чекатимуть розмови та зустрічі з однодумцями.

Для тих, хто не зможе бути присутнім, вже відкрили онлайн-банку для збору коштів.

Форум відбудеться 15 березня. Організатори закликають не пропустити подію та долучитися до спільної мети: поєднати любов до книг із допомогою українській армії.

Захід організовують пластуни у співпраці зі штабом “Алярм”.