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Диван на коліщатках в темній вітальні

Коломийська громада провела до місця останнього спочинку Радика Івана

Автор: Lilia
25/02/2025 20:58
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Сьогодні у селі Уніж Коломийського району на Івано-Франківщині попрощалися та провели в останню дорогу демобілізованого захисника Радика Івана Михайловича який ризикуючи життям, захищав всіх нас та рідну землю від московської орди, поки хвороба не змусила воїна залишити службу.

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Повідомляє Городенківська міська рада територіальної громади, передає Правда.іф.

Провести мужнього сина України та востаннє попрощатися з ним прийшли священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, його побратими, друзі, однокласники, найближчі та найрідніші люди.

“Наш Захисник є прикладом справжнього патріота, прикладом хоробрості та відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши своє здоров’я та безцінне життя за вільне майбутнє у незалежній, Богом благословенній Україні”, – йдеться у дописі