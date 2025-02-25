Коломийська громада провела до місця останнього спочинку Радика Івана

Сьогодні у селі Уніж Коломийського району на Івано-Франківщині попрощалися та провели в останню дорогу демобілізованого захисника Радика Івана Михайловича який ризикуючи життям, захищав всіх нас та рідну землю від московської орди, поки хвороба не змусила воїна залишити службу.
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Повідомляє Городенківська міська рада територіальної громади, передає Правда.іф.
Провести мужнього сина України та востаннє попрощатися з ним прийшли священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, його побратими, друзі, однокласники, найближчі та найрідніші люди.
“Наш Захисник є прикладом справжнього патріота, прикладом хоробрості та відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши своє здоров’я та безцінне життя за вільне майбутнє у незалежній, Богом благословенній Україні”, – йдеться у дописі