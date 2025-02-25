На Косівщині відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Русланові Данку

23 лютого в селищі Кути відкрили меморіальну дошку 34-річному полеглому захиснику Русланові Данку, який загинув на Запорізькому напрямку.

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Про це пише Кутська селищна рада.

Руслан Данко народився п’ятого липня 1990 року в селі Смодна Косівського району. У 2012 році закінчив Національну академію внутрішніх справ.

З дитинства займався боротьбою греко-римського стилю. Став кандидатом у майстри спорту. До війни займався тренерською діяльністю з греко-римської боротьби та змішаних єдиноборств, за що у війську отримав свій позивний – «Тренер».

23 лютого 2024 року, поблизу населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області, при виконанні бойового завдання, прикриваючи відхід однієї із бойових груп, Руслан загинув внаслідок прямого влучання ворожого «дрона-камікадзе».