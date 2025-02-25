Коломийський оперний співак Микола Губчук виступив на відкритті українського балу у Відні

Микола Губчук, художній керівник Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка, відкрив своїм виступом Віденський український бал, який цьогоріч був присвячений збору коштів для реабілітаційного центру в Бережанах.
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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.
Український бал у Відні, який відбувся у розкішному палаці Ферстель, став визначною подією для української громади в Австрії, об’єднавши як представників давньої діаспори, так і тих, хто покинув Україну через війну, а організатором заходу виступило товариство української молоді у Відні, яке відновило традицію проведення балу після п’ятирічної перерви.
“Відкрити оперний Віденський бал – це дуже почесно. Цього року його відкривав я і дуже відома в Європі оперна співачка-мецсопрано Олена Лезер. За багато років цей Віденський бал відкривали відомі оперні співаки українські – це і Сюзанна Чахоян, і Зоряна Кушпляр. Бути в когорті таких імен дуже почесно не тільки для мене, але й для Коломиї”, – розповідає Микола Губчук.
На урочистому відкритті балу коломийський баритон виконав арію з опери “Запорожець за Дунаєм” композитора Семена Гулака-Артемовського:
“Я подумав заспівати якусь оптимістичну річ, не тужливу. Ця арія, як на мене, вона більш обнадійлива і несе позитив та надію. А з Оленкою разом ми заспівали прекрасний дует ‘Місяць на небі’, який вже ніколи не треба представляти – це у всіх на слуху, така наша прекрасна народна пісня”.
У благодійному заході, який проходив під гаслом “Допомагай танцюючи”, взяли участь відомі українські виконавці: всесвітньо відома оперна діва Олена Лезер, скрипаль-віртуоз Олександр Божик, співачка Оксана Муха та інші музиканти і танцівники, а також долучилися благодійники, меценати, українські дизайнери та місцеві студенти.
“Через цей бал можна багато чого заявити, що і було зроблено цього разу, тому що кошти збирались на дуже хорошу справу – на відкриття реабілітаційного центру. Така місія була дуже важлива, і я тішуся, що я до неї долучився”, – підкреслює Микола Губчук, який вже майже два роки поєднує роботу художнього керівника Коломийської філармонії з виступами у провідних музичних залах Європи, включаючи зал Сметани у Празі, Барбікан-центр у Лондоні та Гавертхаус у Лейпцигу.