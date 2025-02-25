Коломийський оперний співак Микола Губчук виступив на відкритті українського балу у Відні

Микола Губчук, художній керівник Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка, відкрив своїм виступом Віденський український бал, який цьогоріч був присвячений збору коштів для реабілітаційного центру в Бережанах.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Український бал у Відні, який відбувся у розкішному палаці Ферстель, став визначною подією для української громади в Австрії, об’єднавши як представників давньої діаспори, так і тих, хто покинув Україну через війну, а організатором заходу виступило товариство української молоді у Відні, яке відновило традицію проведення балу після п’ятирічної перерви.

“Відкрити оперний Віденський бал – це дуже почесно. Цього року його відкривав я і дуже відома в Європі оперна співачка-мецсопрано Олена Лезер. За багато років цей Віденський бал відкривали відомі оперні співаки українські – це і Сюзанна Чахоян, і Зоряна Кушпляр. Бути в когорті таких імен дуже почесно не тільки для мене, але й для Коломиї”, – розповідає Микола Губчук.

На урочистому відкритті балу коломийський баритон виконав арію з опери “Запорожець за Дунаєм” композитора Семена Гулака-Артемовського:

“Я подумав заспівати якусь оптимістичну річ, не тужливу. Ця арія, як на мене, вона більш обнадійлива і несе позитив та надію. А з Оленкою разом ми заспівали прекрасний дует ‘Місяць на небі’, який вже ніколи не треба представляти – це у всіх на слуху, така наша прекрасна народна пісня”.

У благодійному заході, який проходив під гаслом “Допомагай танцюючи”, взяли участь відомі українські виконавці: всесвітньо відома оперна діва Олена Лезер, скрипаль-віртуоз Олександр Божик, співачка Оксана Муха та інші музиканти і танцівники, а також долучилися благодійники, меценати, українські дизайнери та місцеві студенти.