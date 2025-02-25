Україна та США ухвалили угоду про корисні копалини: що з неї прибрали — FT

Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо. Згідно із ним, США та Україна створять Інвестиційний фонд реконструкції.
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Україна та США попередньо погодили угоду про корисні копалини.
Про це повідомляє Financial Times, пише ТСН
Згідно з погодженою версією угоди, фонд отримуватиме 50% доходів з природних ресурсів для реінвестування в економіку України.
Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, тож з угоди вилучили суму фонду в 500 млрд доларів потенційного доходу від експлуатації копалин, а також положення, за яким США матимуть 100% контроль над комерційним фондом. Проте в угоді все ще немає чітких гарантій безпеки. Це питання мають обговорювати окремо, імовірно, під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.