Україна та США ухвалили угоду про корисні копалини: що з неї прибрали — FT

Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо. Згідно із ним, США та Україна створять Інвестиційний фонд реконструкції.

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Україна та США попередньо погодили угоду про корисні копалини.

Про це повідомляє Financial Times, пише ТСН

Згідно з погодженою версією угоди, фонд отримуватиме 50% доходів з природних ресурсів для реінвестування в економіку України.

Вашингтон відмовився від своїх найжорсткіших умов, тож з угоди вилучили суму фонду в 500 млрд доларів потенційного доходу від експлуатації копалин, а також положення, за яким США матимуть 100% контроль над комерційним фондом. Проте в угоді все ще немає чітких гарантій безпеки. Це питання мають обговорювати окремо, імовірно, під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.