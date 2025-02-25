Як мобільно-вогневі групи Національної гвардії готуються до захисту неба Прикарпаття. ФОТО

Мобільно-вогневі групи Національної гвардії України відповідають за розвідку повітряного простору та боротьбу з повітряними цілями противника.

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Їхня підготовка складається з двох ключових етапів — теоретичного навчання та практичних занять, які разом формують навички, необхідні для роботи в реальних умовах.

Теоретична підготовка охоплює широкий спектр знань. Бійці вивчають будову й технічні характеристики озброєння, основи стрільби, види боєприпасів, а також принципи роботи програмного забезпечення для виявлення цілей.

“Ми вчимо особовий склад розбиратися в тактиці й особливостях БПЛА, ракет, літаків і гелікоптерів — як наших, так і ворожих,” — пояснює майор Владислав Гринько.

На практиці бійці відпрацьовують підготовку до стрільби, розбирання та збирання зброї, а також переведення її з похідного стану в бойовий.

“Ми запускаємо БПЛА, щоб бійці вчилися їх виявляти й передавати дані: азимут, курс, висоту, швидкість,” — розповідає Гринько. Для цього використовуються великокаліберні кулемети, які забезпечують ефективне прикриття повітряного простору.

Важливу роль відіграють модульні тренажери. “На них ми задаємо різні параметри — швидкість, висоту, погодні умови. Це допомагає відточити реакцію й точність,” — зазначає майор. Окрім того, для бойових стрільб використовують БПЛА, схожий на ворожий “Шахед”.

“Він дозволяє відпрацьовувати супровід цілі та перенесення вогню, готуючи бійців до реальних загроз,” — додає Гринько.

Координація у мобільно-вогневих групах будується на чіткій взаємодії. Під час навчань особовий склад займає позиції, виявляє ціль і передає інформацію для спільних дій.

“Кожен знає свою задачу, і від злагодженості залежить результат,” — підкреслює Гринько.

Ці тренування готують нацгвардійців до реальних викликів, коли від їхніх дій залежить контроль над повітряним простором. Завдяки системному підходу мобільно-вогневі групи є надійним елементом протиповітряної оборони України.