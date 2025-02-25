“Контракт 18-24”: як долучитися до ЗСУ та отримати 1 млн грн — Міноборони випустило роз’яснення. ВІДЕО

Директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марк Андрусяк в подробицях розповів про програму «Контракт 18-24», яка дає можливість молодим українцям віком від 18 до 24 років підписати контракт на 1 рік, отримати 1 млн грн винагороди та пройти якісну підготовку.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

Подати заявку та отримати всю інформацію можна у цифрових застосунках Міноборони.

Після звернення громадяни мають час, щоб прийняти остаточне рішення перед підписанням контракту.

Підставою для відмови у підписанні контракту може бути кримінальне минуле заявника.

За словами Марка Андрусяка, соціально-демографічний портрет рекрута вікової групи 18-24 — це добре освічені мешканці обласних центрів.

Після підписання контракту громадяни проходять посилену підготовку, яка включає кілька складових.

Після року служби укласти новий контракт буде можливо тільки на загальних умовах.

За словами Марка Андрусяка, військові до 24 років, які долучилися до ЗСУ після вторгнення, можуть отримати 1 млн грн винагороди.