Постачальника електроенергії зобов’язали повернути до бюджету Надвірнянської громади понад 260 тисяч гривень

Господарський суд Києва визнав недійсними додаткові угоди до договору між постачальником електроенергії та Надвірнянською центральною районною лікарнею. Компанію зобов’язали повернути до місцевого бюджету понад 260 тисяч гривень.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури.

Як йдеться у дописі, постачальник електроенергії та Надвірнянська центральна районна лікарня уклали п’ять додаткових угод, за якими неправомірно збільшили вартість електроенергії.

“Таким чином необґрунтовано змінено істотні умови договору, чим порушено вимоги Закону України “Про публічні закупівлі”, — пояснюють у прокуратурі області.

У Господарському суді у Києві представники Надвірнянської окружної прокуратури довели протиправність таких дій та зобов’язали енергопідприємство повернути гроші.