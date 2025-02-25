ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині сьогодні через паліїв сухої трави зафіксували 40 пожеж. ФОТО

Автор: Lilia
25/02/2025 17:57
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні станом на 17 годину в Івано-Франківській області зафіксовано 40 пожеж, ще чотирьох ліквідація наразі триває.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф

Щодня рятувальники проводять профілактичну роботу з населення щодо заборони спалювання сухої трави! Адже цей необдуманий вчинок не лише шкодить довкіллю, але й може призвести до масштабних пожеж, які загрожують життю та здоровʼю людей.

Під час рейдів в кількох тергромадах області рятувальники виявили 2 правопорушників, на яких складено адмінпротоколи.

Також, щоб запобігти виникненню пожеж в екосистемах та задля швидкого виявлення правопорушників, рятувальники використовують квадрокоптери.

“Пам’ятайте, що спалювання сухої рослинності заборонено законом! Штраф у разі порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 грн до 6120!

Закликаємо всіх бути відповідальними та дотримуватися правил безпеки. Якщо ви стали свідком спалювання сухої трави, не залишайтеся осторонь — телефонуйте 101″, – застерігають надзвичайники.