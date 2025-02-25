На Франківщині сьогодні через паліїв сухої трави зафіксували 40 пожеж. ФОТО

Сьогодні станом на 17 годину в Івано-Франківській області зафіксовано 40 пожеж, ще чотирьох ліквідація наразі триває.
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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф
Щодня рятувальники проводять профілактичну роботу з населення щодо заборони спалювання сухої трави! Адже цей необдуманий вчинок не лише шкодить довкіллю, але й може призвести до масштабних пожеж, які загрожують життю та здоровʼю людей.
Під час рейдів в кількох тергромадах області рятувальники виявили 2 правопорушників, на яких складено адмінпротоколи.
Також, щоб запобігти виникненню пожеж в екосистемах та задля швидкого виявлення правопорушників, рятувальники використовують квадрокоптери.
“Пам’ятайте, що спалювання сухої рослинності заборонено законом! Штраф у разі порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 грн до 6120!
Закликаємо всіх бути відповідальними та дотримуватися правил безпеки. Якщо ви стали свідком спалювання сухої трави, не залишайтеся осторонь — телефонуйте 101″, – застерігають надзвичайники.