На Франківщині сьогодні через паліїв сухої трави зафіксували 40 пожеж. ФОТО

Сьогодні станом на 17 годину в Івано-Франківській області зафіксовано 40 пожеж, ще чотирьох ліквідація наразі триває.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф

Щодня рятувальники проводять профілактичну роботу з населення щодо заборони спалювання сухої трави! Адже цей необдуманий вчинок не лише шкодить довкіллю, але й може призвести до масштабних пожеж, які загрожують життю та здоровʼю людей.

Під час рейдів в кількох тергромадах області рятувальники виявили 2 правопорушників, на яких складено адмінпротоколи.

Також, щоб запобігти виникненню пожеж в екосистемах та задля швидкого виявлення правопорушників, рятувальники використовують квадрокоптери.