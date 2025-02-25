В Івано-Франківську фіксували підвищення рівня забруднення повітря – унікальне поєднання високої вологості та відсутності вітру створило несприятливі умови для розсіювання шкідливих речовин у повітрі обласного центру.

В Івано-Франківську 24 лютого 2025 року станції громадського моніторингу зафіксували значне погіршення якості атмосферного повітря, що було спричинене підвищеним вмістом дрібнодисперсного пилу РМ2,5, про що повідомили в міській раді, пояснюючи причини цього явища та його зв’язок із метеорологічними умовами, які склалися в місті, пишуть Версії.

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За інформацією фахівців, комбінація несприятливих погодних факторів призвела до накопичення забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, що безпосередньо вплинуло на показники якості повітря.

“Висока вологість повітря у нічний та ранковий періоди сприяла адсорбції пилу на часточках вологи, що у поєднанні з низькою швидкістю вітру призвело до акумуляції шкідливих речовин через відсутність належного розсіювання”, – пояснили в Івано-Франківській міській раді.

Дані, які надав Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, підтверджують наявність несприятливих метеорологічних умов: південно-східний вітер швидкістю лише 3-8 м/с, мінлива хмарність та відсутність опадів створили умови, за яких повітря було фактично притиснуте високим атмосферним тиском до поверхні землі, що значно ускладнило природне очищення атмосфери.

Особливо негативний вплив на якість повітря мала відсутність належного перемішування повітряних мас у приземному шарі, внаслідок чого викиди від міського транспорту та інших джерел забруднення не розсіювалися, а накопичувалися близько до земної поверхні. “Це стандартні сезонні процеси, які періодично виникають за певних метеорологічних умов”, – зазначили метеорологи Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології.

Метеорологічні спостереження, проведені протягом дня, зафіксували суттєві зміни погодних параметрів: о 5 годині ранку спостерігався штиль, відносна вологість повітря становила 88%, була наявність інею, а температура повітря сягала -10,4°C; о 8 годині ранку метеорологічні умови залишалися майже незмінними – штиль, відносна вологість 91%, іній та температура -10,9°C; однак вже о 11 годині при збереженні штилю відносна вологість знизилася до 51%, зберігався іній, а температура повітря піднялася до +2,9°C.

У міській раді також наголосили, що Індекс якості повітря, який використовується для оперативного інформування населення, відображає лише короткострокову ситуацію і не може слугувати показником довгострокового (річного) стану атмосферного повітря в місті, який може мати суттєві відмінності від поточних показників.