Протигази в системі цивільного захисту України

В умовах зростання техногенних та воєнних загроз, протигази стають невід’ємною частиною системи цивільного захисту. Їхнє застосування регламентується рядом нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення безпеки населення.

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Кодекс цивільного захисту України

Кодекс цивільного захисту України визначає основні засади організації цивільного захисту, включаючи:

Забезпечення населення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ): Протигази є одним з ключових видів ЗІЗ, що використовуються для захисту органів дихання від небезпечних речовин.

Обов’язки суб’єктів господарювання: Підприємства, установи та організації зобов’язані забезпечувати своїх працівників ЗІЗ, включаючи протигази, відповідно до потенційних загроз.

Забезпечення протигазами на підприємствах

На підприємствах, де існує ризик викиду небезпечних хімічних речовин, радіаційного забруднення або інших загроз, наявність протигазів є обов’язковою.

Кількість та тип протигазів визначаються залежно від специфіки виробництва та потенційних загроз.

Працівники повинні бути навчені правилам використання та зберігання протигазів.

Відповідно до вимог “Кодексу цивільного захисту України”, на кожному підприємстві, незалежно від форми власності, де кількість працівників перевищує 40 осіб, повинна бути створена служба цивільного захисту, а на кожного працівника повинен бути фільтруючий протигаз, який повинен відповідати вимогам СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010.

Забезпечення протигазами непрацюючого населення

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 19.08.2002 року, непрацююче населення також підлягає забезпеченню фільтрувальними протигазами. Кабінет Міністрів України у 2024 році вніс зміни до даної Постанови, в яких дав чітке роз’яснення, стосовно осіб, які належать до категорії «непрацююче населення». Згідно зі змінами до Постанови КМУ №1200, під визначення «непрацююче населення» підпадають пенсіонери за віком та по інвалідності, а також діти віком до 16 років.

Забезпечення здійснюється місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Пріоритет надається особам, які проживають в зонах підвищеної небезпеки.

Важливі аспекти

Регулярна перевірка та обслуговування протигазів є критично важливими для їхньої ефективності.

Навчання населення правилам використання протигазів сприяє підвищенню рівня готовності до надзвичайних ситуацій.

На сьогодні в Україні є виробник фільтруючих протигазів ТОВ НВП “Захист України”. Але нажаль ринок протигазів в Україні на 80% заповнений фальсифікатом.

Де придбати сертифіковані фільтрувальні протигази?

В умовах підвищеної небезпеки важливо мати надійні засоби індивідуального захисту. Щоб уникнути придбання фальсифікату, рекомендується звертатися до перевірених постачальників, які гарантують якість та відповідність продукції державним та європейським стандартам.

Компанія “Цивільний Захист КР” з 2016 року є надійним постачальником сертифікованих фільтрувальних протигазів, що відповідають вимогам Постанови КМУ №1200 та СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010. Компанія “Цивільний Захист КР” пропонує широкий асортимент протигазів для різних потреб, включаючи:

Протигази для цивільного населення.

Протигази для підприємств та організацій.

Протигази для дітей.

Протигази для військових

Вся продукція компанії постачається з повним пакетом дозвільних документів, що підтверджують її якість та безпеку. Звертаючись до компанії “Цивільний Захист КР“, ви можете бути впевнені в тому, що отримуєте надійний захист для себе та своїх близьких.

Переваги співпраці з компанією “Цивільний Захист КР”:

Широкий асортимент сертифікованих протигазів.

Гарантія якості та відповідності стандартам.

Повний пакет дозвільних документів.

Консультації та допомога у виборі протигаза.

Доступні ціни.

Придбання протигазів у компанії “Цивільний Захист КР” – це гарантія вашої безпеки та спокою.

Додаткова інформація:

Рекомендується регулярно перевіряти наявність сертифікатів якості у постачальників протигазів.

Перед придбанням протигаза необхідно ознайомитися з його характеристиками та сферою застосування.

Особливу увагу звертайте на наявність маркування на фільтрах протигазу.

Ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір та забезпечити надійний захист у надзвичайних ситуаціях.

Висновок

Протигази відіграють важливу роль у системі цивільного захисту України, забезпечуючи захист населення від різноманітних загроз. Їхнє правильне використання та своєчасне обслуговування є запорукою безпеки в умовах надзвичайних ситуацій.

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