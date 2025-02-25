ЗСУ повернули понад 50% території, окупованої росіянами від початку вторгнення, – Сирський

Сили оборони України повернули понад половину території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року. Також ЗСУ провели низку наступальних операцій.

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Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram 24 лютого.

«Світ не вірив, що ми вистоїмо, але український народ гідно стримує удари ворога. Ми розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України, Харківщину та Херсон», – зазначив генерал.

Він нагадав, що Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій.

За словами Сирського, головна здатність Сил оборони – діяти асиметрично.

«Курська операція тому підтвердження. Вона запобігла ворожому наступу на Сумщину й Харківщину. Вперше за 11 років ми перенесли масштабні бойові дії на територію противника та продовжуємо утримати сотні квадратних кілометрів Курщини», – заявив головком.

Водночас, зазначив Сирський, просування на сході дається окупантам дорогою ціною. За три роки противник втратив майже 870 тисяч солдатів та офіцерів (із них безповоротні втрати росіян становлять близько 250 тис. осіб), понад 10,1 тис. танків, 21,1 тис. бойових броньованих машин, 23,3 тис. артсистем. І цей список ворожих втрат можна продовжувати.