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На війні поліг прикарпатець Тарас Андрусишин
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг прикарпатець Тарас Андрусишин

Автор: Олег Мамчур
25/02/2025 16:56
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24 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в ході ведення бойових дій в районі села Костянтинопіль Волноваського району Донецької області загинув прикарпатець Тарас Андрусишин.

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Про це повідомили на сторінці Вісник Підлужжя! Життя села!.

Воїн захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Підлузький старостинський округ, виконавчий комітет Івано-Франківської міськради, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття дружині Тараса п. Наталії та донечці, усім родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та героя – Тараса Андрусишина– та розділяють їх горе. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Тараса знайде вічний спокій… Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!”, – написала Ярина Стойко.