Відомий український співак офіційно долучився до лав ЗСУ

Артист тепер є військовослужбовцем. Пише ТСН

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Відомий український співак Міша Крупін офіційно долучився до лав ЗСУ.

Про це виконавець оголосив у своєму Instagram. Зокрема, артист опублікував фото, де він зображений у військовій формі. Співак зазначив, що відтепер він служить народові України.

“Ну що ж, тепер служу нашому народу! Приймаю ваші вітання!” – поділився з прихильниками артист.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Також Міша Крупін розповів, як минає його служба. Наразі артист вирушає проходити навчання – базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Виконавець у сторіз показав, як зібрав всі необхідні для цього речі.

“Я поїхав проходити БЗВП”, – поділився артист.

Допис Міші Крупіна / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Зазначимо, Міша Крупін ще влітку минулого року оголосив, що добровольцем вступає до лав ЗСУ. Щоправда, після цієї заяви виконавець одразу не вирушив на службу. Співак пояснив, що під час проходження ВЛК виникли певні питання щодо його придатності. Врешті, цього року артист став військовослужбовцем офіційно.

Нагадаємо Ігор Ласточкін вступив до лав ЗСУ

