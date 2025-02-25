Відомий український співак офіційно долучився до лав ЗСУ

Артист тепер є військовослужбовцем. Пише ТСН
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Відомий український співак Міша Крупін офіційно долучився до лав ЗСУ.
Про це виконавець оголосив у своєму Instagram. Зокрема, артист опублікував фото, де він зображений у військовій формі. Співак зазначив, що відтепер він служить народові України.
“Ну що ж, тепер служу нашому народу! Приймаю ваші вітання!” – поділився з прихильниками артист.
Також Міша Крупін розповів, як минає його служба. Наразі артист вирушає проходити навчання – базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Виконавець у сторіз показав, як зібрав всі необхідні для цього речі.
“Я поїхав проходити БЗВП”, – поділився артист.
Зазначимо, Міша Крупін ще влітку минулого року оголосив, що добровольцем вступає до лав ЗСУ. Щоправда, після цієї заяви виконавець одразу не вирушив на службу. Співак пояснив, що під час проходження ВЛК виникли певні питання щодо його придатності. Врешті, цього року артист став військовослужбовцем офіційно.
Нагадаємо Ігор Ласточкін вступив до лав ЗСУ