ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув воїн з Рогатинської громади Ігор Возний

Автор: Lilia
25/02/2025 16:20
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Рогатинську громаду Івано-Франківського району Івано-Франківської області прийшла сумна звістка. На війні загинув захисник Ігор Возний, уродженець села Черче.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда.іф з посиланням на сторінку у Facebook громади села.

“У нашу громаду прийла сумна звістка.

Загинув односельчан Ігор Возний. Спи спокійним тихим сном.

Вічна памʼять Герою!

Співчуття родині та близьким”, – йдеться у дописі.