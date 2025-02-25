На війні загинув воїн з Рогатинської громади Ігор Возний

У Рогатинську громаду Івано-Франківського району Івано-Франківської області прийшла сумна звістка. На війні загинув захисник Ігор Возний, уродженець села Черче.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на сторінку у Facebook громади села.
“У нашу громаду прийла сумна звістка.
Загинув односельчан Ігор Возний. Спи спокійним тихим сном.
Вічна памʼять Герою!
Співчуття родині та близьким”, – йдеться у дописі.