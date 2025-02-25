“Навіть принц Гаррі був зворушений, що ми можемо вести боротьбу”: ветеран Андрій Бойчук про “Ігри нескорених”

Ветеран Андрій Бойчук повернувся на Івано-Франківщину з Канади, де з 8 по 16 лютого відбувалися “Ігри нескорених”. На спортивному заході він завоював бронзову медаль у складі збірної України з волейболу, а також посів шосте місце на змаганнях з біатлону.
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Про медаль на “Іграх нескорених”, найсильніших суперників, зустріч із принцом Гаррі та плани Андрій Бойчук розповів 24 лютого на пресконференції в Івано-Франківську.
Андрій Бойчук посів шосте місце на змаганнях з біатлону. Facebook/Віталій Ільчишин
До змагань він готувався впродовж року на Франківщині та в Києві. У Канаду команда приїхала на чотири дні швидше, щоб адаптуватися до місцевого клімату.
“Ми готувалися влітку до змагань із зимових видів спорту. Це для нас було вперше і нелегко. Готувалися не для перемоги, бо наша участь — це вже перемога. Ми хочемо показати своїм прикладом нашим побратимам, що і після поранення можна продовжувати займатися спортом, що життя не зупинилося”, — говорить ветеран.
Андрій Бойчук. Суспільне Івано-Франківськ
Андрій Бойчук у складі збірної України завоював “бронзу” на змаганнях із волейболу. На шляху до медалі, каже, найсильнішим суперником стала команда з Бразилії.
“Ми вели боротьбу, хоч було важко. Тренерка нас підтримувала і казала: “Без емоцій, просто робіть свою роботу”. У командному виді спорту команда обʼєднується і йде до мети. Коли ми вийшли переможцями, то взяли нашу тренерку і підняли вгору, вона аж заплакала”, — згадує ветеран.
Також чоловік посів шосте місце з біатлону в категорії “Чоловіки, початківці IBI1 (сидячи, з порушенням нижніх кінцівок)”. Андрій Бойчук каже, що своїми результатами задоволений.
“Як можна бути незадоволеним? Навіть принц Гаррі був зворушений, що ми, країна, яка воює, і попри те, що в кожного ветерана різні ступені поранення, можемо займатися спортом, вести боротьбу і показати свій дух, свою волю до перемоги. Перша наша зустріч із принцом Гаррі була на церемонії відкриття. Ми просто сиділи, які і всі учасники з 25 країн, і тут дивимося: він іде — і не просто повз нас, а прямо до нас. Навіть важко було стримати сльози, бо це “високі” люди йдуть до таких “маленьких” людей, як ми” — розповідає спортсмен.
Українська команда та принц Гаррі на “Іграх нескорених”. Facebook/Tetyana Huranska
Наразі брати участь у нових змаганнях Андрій Бойчук не планує, бо прагне відпочити після “Ігор нескорених”. Однак зазначає, що найближчим часом хотів би продовжити займатися стрільбою з лука.
Загалом з “Ігор нескорених” цьогоріч українська збірна привезла 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових.
Що відомо про Андрія Бойчука
Андрій Бойчук — родом із села Боднарів. Військовий з 2014 року боронив українську землю у складі 80 десантно-штурмової бригади. Воював майже на всіх “гарячих” напрямках фронту. У грудні 2023 року воїн отримав поранення, внаслідок якого йому ампутували ногу.