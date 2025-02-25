Через “дзвінок від псевдобанкіра” прикарпатка втратила понад 36 тисяч гривень

Цього разу банківські шахраї обдурили 62-річну коломиянку. Аферист діяв за поширеною схемою обману – зателефонував до заявниці та представився працівником банківської установи.

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Співрозмовник переконав заявницю, що необхідно оновити її банківські дані. А для проведення операції, потрібно вказати реквізити та пін-коди до рахунків, пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Надалі, дізнавшись всю конфіденційну інформацію, шахрай списав з карток понад 36 тисяч гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України

“Не довіряйте стороннім особам, які намагаються дізнатись реквізити банківських карток; за жодних обставин не розголошуйте конфіденційну інформацію (пін-код, номер картки), за допомогою якої зловмисники можуть привласнити ваші кошти; встановіть добовий ліміт на зняття готівки та періодично перевіряйте стан коштів на рахунку; якщо ви сумніваєтесь чи дійсно вам телефонує справжній співробітник банківської установи, запитайте, коли і в яке відділення ви можете підійти і вирішити проблему особисто, а не телефоном”, – поліція вкотре звертається до громадян.

Якщо ви запідозрили, що вас намагаються ошукати, одразу телефонуйте до поліції за номером «102».