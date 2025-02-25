Переведення годинників на літній час 2025 року: чи будемо ми переходити в Україні

Починаючи від 80-х років минулого століття, українці щороку двічі переводили стрілки годинників – на літній і зимовий час. Пише ТСН

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З чого почалося переведення годинників: історія

Ідею переведення годинників на літній час 1784 року висунув Бенджамін Франклін, посол США у Франції, з метою економії свічок. Згодом британський активіст Вільям Віллетт намагався реалізувати цю ідею, але безуспішно.

Першою країною, яка офіційно запровадила літній час, стала Німеччина. Сталося це 1916 року через нестачу ресурсів під час Першої світової війни. Згодом ця практика поширилася і на Сполучені Штати та понад 100 інших держав.

В Україні в період Української Народної Республіки годинники перевели вперше 16 лютого 1918 року, коли було запроваджено середньоєвропейський час. Але щорічне переведення годинників на українських територіях було запроваджено від 1981 року (коли наша країна перебувала у складі СРСР). В незалежній Україні перехід на літній час був затверджений постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Чи переходитимуть українці на літній час 2025 року

Коли переводимо годинники на літній час 2025 року / Фото: pixabay.com

В серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, ініційований Русланом Стефанчуком. Він передбачає скасування переведення годинників на літній і зимовий час. Згідно з цим документом, Україна мала б перейти на постійний зимовий час.

Однак наразі цей законопроєкт чекає на підпис президента Володимира Зеленського. Якщо до кінця березня 2025 року закон не буде підписано, українці за звичайною практикою переведуть годинники на літній час – на одну годину вперед.

Нагадаємо, що літній час зараз застосовується лише в близько 60 країнах, тоді як 140 країн або взагалі не впроваджували сезонний час, або вже відмовилися від цієї практики.

Переведення годинників на літній час 2025 року: дата

Згідно з чинними правилами, ми переходимо на літній час останньої неділі першого весняного місяця. Цього року – 30 березня о 3:00. У цей момент годинники потрібно перевести на одну годину вперед – на 04:00.

Чому переводять стрілки годинників

Вважається, що переведення годинників на літній і зимовий час допомагає ефективніше використовувати світловий день протягом року, оптимізувати робочі години відповідно до цього періоду, зменшити витрати на опалення та заощадити електроенергію, яка потрібна для освітлення приміщень.

Врахуйте, що більшість електронних девайсів, як-от смартгодинники, смартфони, комп’ютери, ноутбуки та планшети, переходять автоматично. А ось механічні годинники і старі моделі мобільних телефонів потрібно налаштовувати вручну.

Нагадаємо Переведення годинників. Зеленський не планує підписувати закон, який його скасовує