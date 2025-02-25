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Прикарпатські шахісти “вибороли” високі нагороди у благодійному турнірі пам’яті Небесної сотні та Героїв війни. ФОТО

Автор: Lilia
25/02/2025 15:15
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Шахісти з Прикарпаття взяли участь в “VIII благодійному шаховому турнірі пам’яті Небесної сотні та Героїв війни”.

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Відбувся турнір 22 лютого в Дублянах Львівської області, повідомляє Івано-Франківська обласна федерація шахів, передає Правда.іф.

Здобутки у турнірі:

  • Максим Паньків з Івано-Франківська здобув 9 загальне місце;
  • Людмила Іваницька з Івано-Франківська виборола 1 місце серед жінок;
  • Віра Тарлєва з Івано-Франківська посіла 2 місце серед жінок;
  • Андрій Басараб з Богородчан взяв 3 місце серед шахістів з рейтингом менше 1800;
  • Олексій Ковтун з Івано-Франківська посів 1 місце серед юнаків 2013 р.н. і молодших.
  • Юлія Псюк з Калуша отримала приз глядацьких симпатій