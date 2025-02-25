ЗСУ за минулу ніч утилізували 6 крилатих ракет та 133 ворожих БПЛА

Сили оборони за минулу ніч збили 6 крилатих ракет та 133 ворожих БПЛА. Ще 79 безпілотників не досягли своїх цілей та були локаційно втрачені.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це пише Правда.іф з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ
У ніч на 25 лютого 2025 року (із 19.00 24 лютого) противник атакував 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також завдав удару 7-ма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 11.00 підтверджено збиття 6-ти крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
79 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.