“На гарячому” спіймали двох прикарпатців, які нелегально переправляли чоловіків через держкордон. ФОТО

Прикарпатські поліцейські затримали 35-річного та 34-річного мешканці с. Шепарівці Коломийської територіальної громади, причетних до організації незаконного «трансферу» за кордон.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Коломийські поліцейські спільно зі співробітниками управління Карного розшуку ГУНП в Івано-Франківській області та прикордонниками ліквідували черговий канал незаконного перетину державного кордону. Обох фігурантів затримали «на гарячому».

Досудовим розслідуванням встановлено, що канал незаконного перетину кордону організували 35-річний та 34-річний мешканці с. Шепарівці, Коломийської територіальної громади.

“За грошову винагороду вони переправляли військовозобов’язаних осіб через ліси, поза офіційними пунктами пропуску. Ціна такого незаконного «трансферу» коштувала щонайменше 4000 Євро. Фігуранти перевозили «клієнта» автомобілем «Toyota Camry” до Чернівецької області. Потім залишали в лісі та вказували напрям руху”, – йдеться у дописі правоохоронців.

Зловмисників поліцейські викрили «на гарячому», після того, як вони взяли завдаток, 15 000 гривень, за «трансфер» від чергового «клієнта».

Під час обшуків поліцейські вилучили дві іномарки «Toyota Camry”, 6 мобільних телефонів, банківські картки, грошові кошти : понад півмільйона гривень та 27 тисяч доларів США, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності.

Обох організаторів затримано в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі Коломийського РВП оголосили зловмисникам підозри за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Коломийська окружна прокуратура.