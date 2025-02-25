Скандал із “Доктором Пі”: хто він такий і чому знову в інфопросторі

Засуджений шахрай Андрій Слюсарчук знову привернув увагу емоційним зверненням до Трампа про війну в Україні. Його допис масово поширили політики та громадяни, незважаючи на кримінальне минуле автора. Пише УНН

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Андрій Слюсарчук, більш відомий як “Доктор Пі”, знову опинився в центрі уваги. Колишній шахрай, який роками видавав себе за видатного нейрохірурга, повернувся в інформаційний простір завдяки своєму емоційному зверненню до Дональда Трампа, пише УНН.

Раніше засуджений Слюсарчук намагається знову привернути увагу до своєї персони, використовуючи війну як інструмент. У своєму емоційному дописі він звертається до Трампа і путіна, закликаючи їх побачити реальну ціну їхньої політики – тіла загиблих дітей, вагітних жінок і старців.

Він описує нібито останні слова загиблих дітей, батьків і літніх людей, описуючи максимально жахливі історії війни. Слюсарчук також звертається до світових лідерів, звинувачуючи їх у бездіяльності та порівнюючи з “гієнами, що ділять труп України”.

В умовах війни подібні маніпуляції тільки підсилюють паніку та відчай серед людей.

Але варто пам’ятати, що сам Слюсарчук – це людина з кримінальним минулим, викритий у брехні, махінаціях та вбивствах людей. Його повернення в інформаційний простір через подібні дописи може бути не просто емоційним поривом, а й частиною стратегії з відновлення репутації.

Його допис у Facebook всього за добу зібрав понад 6 тисяч поширень, причому серед тих, хто його репостив, були навіть міністр і чотири народні депутати. Щоправда, після розголосу політики видалили свої репости.

Журналіст Денис Казанський розкритикував масове поширення допису Слюсарчука, наголошуючи на тому, що люди не перевіряють інформацію.

“Це судимий шахрай, який відсидів у вʼязниці і який не є тим, за кого себе видає.

Ця інформація гуглиться дуже легко, але навіщо щось перевіряти? Люди бачуть емоційний пост і поширюють його, не думаючи.

Шахрай задоволений. Йому навіть не треба змінювати імʼя. Достатньо написати лише щемливого поста, на хайпі згадати Трампа, і в нього вже купа нової аудиторії, нові фанати, які не вміють користуватися пошуковиками. Класична технологія”, – зазначив

Казанський зазначає, що вже з’являються коментарі про те, що не має значення, якщо певна особа є шахраєм, оскільки вона висвітлює важливі теми. Він пояснює, що це є класичною технологією дискредитації. Якщо звернення до Трампа дійсно потрапить до когось із його команди, то реакція буде миттєвою: цю людину назвуть злочинцем, а її слова — недостовірними, адже “у них там всі такі”.

Журналіст підкреслює, що всі меседжі, які поширює Слюсарчук, автоматично втрачають довіру через його репутацію. Вони стають заплямованими його ім’ям, і, можливо, саме цього й добивається ініціатор кампанії. На його думку, вона є успішною, оскільки до неї щиро долучаються громадяни, які не користуються перевіркою інформації в Google.

Волонтерка Леся Литвинова теж відреагувала на масове поширення допису відомого шахрая.

“У вас памʼять коротка? Так підіть хоч в Гугла запитайте кого репостите. Доктор Пі. Такий собі Арестович, паразитуючий на темі медицини. Нема питань – талановито. Як і завжди у будь-якого афериста. Бо саме зачіпити вас за найболючіше найзрозумілішими словами – основний прийом, аби впіймати на гачок. І – опа. Ви вже розносите текст про “його морг” і мізки дітей з уламками з підписом “професор нейрохірургії”. В “його” морзі – виключно довірливі ідіоти, яких він “лікував”. А знаєте чому вони йому вірили? Бо він був неймовірно популярним. Розпіарений і рознесений в маси не гірше Кашпіровськогоі Чумака. Місцеве диво”, – написала Литвинова.

Лікарка Київського міського клінічного ендокринологічного центру Богдана Мурашова написала у соцмережі, що репост цієї емоційно написаної брехні зробили цілком притомні люди.

“Зранку в стрічці новин (добре забутий старий) аферист Слюсарчук – сумнозвісний доктор Пі. Репост цієї емоційно наисаної брехні зробили цілком притомні люди…

Ось така сила добре написаного тексту. І це дуже сумно, бо цим людям можна вкласти в мізки, що завгодно…”, – зазначила вона.

Викладач Львівського Національного університету імені Івана Франка Василь Чорний зазначив, що багато людей навчилися користуватися гаджетами, але так і не навчилися користуватися мізками.

Хто такий Андрій Слюсарчук?

Слюсарчук набув популярності у 2000-х завдяки телеефірам, де демонстрував нібито феноменальні здібності – від запам’ятовування мільйонів цифр після коми в числі Пі до складних нейрохірургічних операцій. Він заявляв, що володіє унікальними знаннями про мозок і навіть нібито виграв шахову партію у комп’ютера.

Експрезидент Віктор Ющенко у 2009 році навіть особисто зустрівся з Слюсарчуком і обговорював з ним відкриття Інституту мозку. Організація повинна була шукати способи лікування онкології. А у 2011 році віктор янукович нагородив шахрая Державною премією України в галузі освіти. Її розмір становив 150 тис. гривень.

Але у 2009 році журналісти газети “Експрес” опублікували розслідування, в якому йшлося, що чоловік народився в Житомирі, хоча сам розповідав, що у Вінниці. Мати відмовилась від нього, тому дитину віддали у школу-інтернат, а навчався на штукатура-плиточника. Але Слюсарчук говорив зовсім інше. Він нібито вступив до Московського медінституту, а після навчання переїхав на Львівщину. Там він працював у районній лікарні та займався сеансами гіпнозу. Згодом, за словами Слюсарчука, він навчався в Санкт-Петербурзькому університеті та зміг завершити навчання всього за рік. Крім того, він стверджував, що захистив дисертацію в Москві та здобув звання професора. Після цього він повернувся до Львова, де працював викладачем у політехнічному університеті.

Згодом з’ясувалося, що Слюсарчук не має медичної освіти, а всі його дипломи – фальшиві. Попри це, завдяки підробленим документам він викладав у вишах і навіть отримав звання професора.

Але найгірше – він проводив операції на людях. Слідство встановило, що його діяльність призвела до загибелі щонайменше п’ятьох пацієнтів у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Арешт, суд і несподіване виправдання

У 2011 році Слюсарчука затримали в Києві за підозрою в шахрайстві. У 2014 році його засудили до 8 років ув’язнення за незаконну лікарську діяльність, використання підроблених документів, шахрайство та два вбивства з необережності. Однак уже у 2016 році він вийшов на волю за так званим “законом Савченко”, який зараховував один день у СІЗО за два у в’язниці.

Слюсарчук не визнав своєї провини і домігся перегляду справи. У 2024 році Шевченківський суд Львова виправдав його.

Чим займається зараз?

Після звільнення Слюсарчук продовжив “лікувальну” діяльність, а також розкошує у двоповерховому маєтку під Києвом вартістю пів мільйона доларів.

Виявилося, що він працює у фармацевтичній та хімічній компаніях, а в соцмережах викладає фото з операцій, вірші та публікує роздуми про життя.

Нагадаємо Журналіст Казанський пояснив, чому поширення наративів “генія” Андрія Слюсарчука може бути небезпечним