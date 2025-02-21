Журналіст Казанський пояснив, чому поширення наративів “генія” Андрія Слюсарчука може бути небезпечним

У соціальних мережах, зокрема в прикарпатському сегменті, активно поширюється допис Андрія Слюсарчука, більш відомого як “Доктор Пі”. Спочатку його називали “генієм”, згодом засудили за шахрайство, однак пізніше звільнили, а у 2024 році – виправдали.
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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо
Днями Андрій Слюсарчук у своєму дописі в соцмережах назвав Дональда Трампа та путіна “людожерами в костюмах”. Оригінальний пост так званого лікаря набрав 5,9 тис. поширень, а загальна кількість репостів на інших сторінках, які його передрукували, сягнула 57 тис. Водночас експерти, зокрема журналіст Денис Казанський, пояснили, чому поширення наративів “Доктора Пі” може бути небезпечним.
“На жаль, величезна кількість наших громадян думає дупою і не розуміє, яку інформацію поширює. По Фейсбуку летить величезна кількість репостів допису «доктора Слюсарчука», більше відомого як Доктор Пі. Це судимий шахрай, який відсидів у вʼязниці і який не є тим, за кого себе видає. Ця інформація гуглиться дуже легко, але навіщо щось перевіряти? Люди бачуть емоційний пост і поширюють його, не думаючи. Шахрай задоволений. Йому навіть не треба змінювати імʼя. Достатньо написати лише щемливого поста, на хайпі згадати Трампа, і в нього вже купа нової аудиторії, нові фанати, які не вміють користуватися пошуковиками. Класична технологія. Так само люди, які думають дупою, розносять контент з псевдопатріотичних пабліків з картинками від ШІ та віршами про те, як зрадили неньку-Україну. Хтось вже пише: яка різниця, що він шахрай, він же пише такі важливі речі. Оце і є класична технологія дискредитації. Якщо це «звернення до Трампа» дійсне дійде до когось з команди Трампа, він просто одразу скаже — «та це ж не нейрохірург, а злочинець, жодному його слову не можна вірити, у них там всі такі. Всі меседжі, які поширює Слюсарчук, будуть автоматично дискредитовані. Замарані його імʼям. Можливо, на це і розрахована ця кампанія. Та як бачите, вона успішна. Бо у ній цілком щиро беруть участь наші громадяни, які не вміють користуватися Гуглом”, – зазначив журналіст.