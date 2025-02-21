Журналіст Казанський пояснив, чому поширення наративів “генія” Андрія Слюсарчука може бути небезпечним

У соціальних мережах, зокрема в прикарпатському сегменті, активно поширюється допис Андрія Слюсарчука, більш відомого як “Доктор Пі”. Спочатку його називали “генієм”, згодом засудили за шахрайство, однак пізніше звільнили, а у 2024 році – виправдали.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

Днями Андрій Слюсарчук у своєму дописі в соцмережах назвав Дональда Трампа та путіна “людожерами в костюмах”. Оригінальний пост так званого лікаря набрав 5,9 тис. поширень, а загальна кількість репостів на інших сторінках, які його передрукували, сягнула 57 тис. Водночас експерти, зокрема журналіст Денис Казанський, пояснили, чому поширення наративів “Доктора Пі” може бути небезпечним.