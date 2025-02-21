Житель Коломийщини незаконно вирубав дерева на території залізниці

Слідством установлено, що підозрюваний у січні 2025 року самовільно бензопилою зрізав дерева на території регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця».
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Жодних дозвільних документів чоловік не мав, зазначають в обласній прокуратурі.
Таким чином, він спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді Коломийського району на понад 70 тис. грн.
Наразі прокурори звернулися до суду з позовною заявою про відшкодування завданої шкоди на зазначену суму.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.