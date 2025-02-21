Потребував допомоги рятувальників та медиків: житель Калуського району травмувався у лісовому масиві

Гірські рятувальники надали допомогу травмованому чоловікові.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Про це йдеться на сайті ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.

“20 лютого до рятувальників надійшло повідомлення від жителя Калуського району про те, що перебуваючи у лісовому масиві урочища Бабське поблизу села Ясень Перегінської ТГ Калуського району він травмував ногу та потребує допомоги рятувальників з його транспортування.

Для надання допомоги було залучено гірських рятувальників села Осмолода, котрі прибули до місця перебування потерпілого, надали йому першу домедичну допомогу та на спеціальних ношах транспортували чоловіка 1990 року народження до автомобіля швидкої медичної допомоги”, – йдеться у дописі.