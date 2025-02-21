Рефінансування кредиту в МФО Finsfera — як погасити позику без великих боргів

Виплата кредиту зазвичай триває певний проміжок часу — від кількох місяців до року або більше. За цей період фінансовий стан позичальника може змінюватися через коливання рівня доходу або непередбачені витрати.

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Якщо виникають труднощі з погашенням боргу, варто якомога раніше звернутися до кредитора, щоб уникнути прострочень і фінансових санкцій.

У деяких випадках банки або фінансові установи пропонують альтернативні варіанти вирішення ситуації. Одним з найпоширеніших способів є зміна умов договору або оформлення нового кредиту для погашення попереднього — так зване рефінансування. Це дозволяє позичальнику сплатити заборгованість без значного фінансового навантаження. В Україні рефінансування кредиту широко використовується, оскільки є зручним як для банків, так і для клієнтів, допомагаючи вирішити проблему без серйозних фінансових наслідків.

Чому кредиторам також вигідна послуга рефінансування

Якщо клієнт має труднощі з виплатами, банк ризикує втратити свої кошти через прострочення або неповернення кредиту. Рефінансування дозволяє уникнути цього, надаючи позичальнику більш лояльні умови, що збільшують ймовірність повернення боргу. Оформлення нового кредиту з рефінансуванням передбачає укладання нового договору, часто з оновленими умовами, включно з новою відсотковою ставкою, комісіями або додатковими послугами. Це може приносити банку додатковий прибуток.

Якщо банк запропонує клієнту вигідні умови рефінансування, він збереже його як позичальника, що особливо важливо у конкурентному середовищі, де фінансові установи борються за лояльних клієнтів.

До того ж, банки намагаються уникати неповернень кредитів, оскільки вони впливають на їх фінансову стабільність. Рефінансування дозволяє реструктуризувати заборгованість, розтягнувши виплати на більш тривалий період або зменшивши щомісячне навантаження для клієнта.

Тоже можна зробити висновки, що йти на зустріч позичальникам вигідно не лише клієнту, а й банку, оскільки це забезпечує стабільний грошовий потік, зменшує фінансові ризики та дозволяє розширювати клієнтську базу.

Яким клієнтам кредитори йдуть на зустріч та надають рефінансування

Кредитори можуть погодитися на рефінансування не для всіх позичальників. Спочатку вони оцінюють фінансовий стан клієнта, його кредитну історію та ймовірність повернення боргу. Найчастіше банки та фінансові установи йдуть назустріч таким категоріям позичальників:

З гарною кредитною історією

Зі стабільним доходом

З реальними тимчасовими фінансовими труднощами

Якщо клієнт дійсно має складнощі з коштами, тимчасово втратив можливість сплачувати кредит через хворобу, втрату роботи або інші форс-мажорні обставини, банки та МФО готові запропонувати рефінансування, щоб зменшити навантаження на позичальника та зберегти гарні ділові відносини без конфліктів.

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