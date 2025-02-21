Назавжди 23: відійшов у вічність захисник з Надвірнянщини Нагорняк Василь

19 лютого 2025 року пішов з життя у засвіти захисник з Надвірнянської громади, Нагорняк Василь Дмитрович 06.01.2002 року народження. Військовослужбовець з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави.

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Пише Правда.іф з посиланням на Краснянський старостинський округ №4

“Він ніколи не скаржився, а у відповідь на будь-які запитання говорив, що в нього «все добре». Надзвичайно позитивний, ввічливий та добрий хлопець, після звільнення з військової служби завжди підтримував та допомагав своїм побратимам. Однак війна не покидала його, вона надалі вривалася до нього в життя ночами у важких та неспокійних снах, а днями дзвінками побратимів”, – йдеться у дописі.

Йому назавжди буде 23..

Про зустріч військового, чин поховання та місце поховання буде повідомлено згодом