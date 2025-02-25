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Будемо забирати автомобілі, покинуті напризволяще, – Марцінків

Автор: Lilia
25/02/2025 14:14
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив мешканців громади про вилучення покинутих автомобілів. Їх забиратимуть на штрафмайданчик.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.

“Якщо машина припаркована і не менше, ніж 1 місяць не експлуатується; є потрощеною чи є безхазяйною, а ще захаращує благоустрій – її заберуть на штрафмайданчик.

А якщо вже звідти власник не забере своє авто протягом півроку – поліція має право машину продати, а гроші внести на спеціальний рахунок,” – пояснює мер.

За його словами, колишній власник має три роки, аби повернути кошти собі. Якщо він не звернеться – кошти перейдуть до громади.

Якщо ви помітили, що ваше авто забрали – треба звертатися в поліцію на 102. Або в службу оперативного реагування : 0342 1580, 067 010 1580, 050 010 1580 чи до КП «Муніципальна інспекція «Добродій».