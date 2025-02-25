Загинув військовий з Івано-Франківська Костянтин Поташов

26 лютого 2025 року в Івано-Франківській громаді поховають загиблого військовослужбовця Костянтина Поташова.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, пише Правда.

Костянтин Поташов народився 22 жовтня 1987 року. Боєць загинув 20 лютого 2025.

26 лютого о 14:00 у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 почнеться прощання із загиблим військовослужбовцем.

Того ж дня о 14:00 Костянтина Поташова поховають на Алеї героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка.