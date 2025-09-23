ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Дорожнє покриття ремонтується асфальтоукладальником на вулиці.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На дорогах державного значення Івано-Франківщини тривають ремонтні роботи. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
23/09/2025 22:49
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Ремонтні бригади продовжують працювати на автошляхах державного значення Івано-Франківської області.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посилання на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

За її словами, роботи виконують у межах фінансування, спрямованого на утримання та безпечну експлуатацію дорожньої інфраструктури.

Заплановані роботи:

  • ліквідація аварійної ямковості гарячим асфальтобетоном:
    • на дорозі Н-09 Мукачево – Львів (від Павлівки до Івано-Франківська, Калуське шосе),
    • на об’їзній Рожнятова (Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч);
  • пневмоструменевий метод:
    • дорога Н-09 (міст через Прут у Яремче),
    • Р-20 (Тязів – Снятин – Косів – Старі Кути, від Тучап до Попельників),
    • Р-84 (Бібрка – Калуш – Бурштин),
    • Р-24 (Татарів – Кам’янець-Подільський, від Косова до Стопчатова).

Також планується:

  • відновлення пошкодженого бар’єрного огородження у с. Гошів (Н-10 Стрий – Мамалига);
  • очищення бордюрів, мостів і підходів до них;
  • заміна та встановлення дорожніх знаків;
  • нанесення розмітки та пішохідних переходів.
Дорожні роботи асфальтування в селі на сонці.
Дорога з огорожею, що перетинає залізничні колії.
Неправильний напис біля школи на дорозі
Дорожня розмітка і автобус на сільській дорозі.

СХОЖІ НОВИНИ