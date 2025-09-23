На дорогах державного значення Івано-Франківщини тривають ремонтні роботи. ФОТО

Ремонтні бригади продовжують працювати на автошляхах державного значення Івано-Франківської області.
Пише Правда.ІФ з посилання на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.
За її словами, роботи виконують у межах фінансування, спрямованого на утримання та безпечну експлуатацію дорожньої інфраструктури.
Заплановані роботи:
- ліквідація аварійної ямковості гарячим асфальтобетоном:
• на дорозі Н-09 Мукачево – Львів (від Павлівки до Івано-Франківська, Калуське шосе),
• на об’їзній Рожнятова (Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч);
- пневмоструменевий метод:
• дорога Н-09 (міст через Прут у Яремче),
• Р-20 (Тязів – Снятин – Косів – Старі Кути, від Тучап до Попельників),
• Р-84 (Бібрка – Калуш – Бурштин),
• Р-24 (Татарів – Кам’янець-Подільський, від Косова до Стопчатова).
Також планується:
- відновлення пошкодженого бар’єрного огородження у с. Гошів (Н-10 Стрий – Мамалига);
- очищення бордюрів, мостів і підходів до них;
- заміна та встановлення дорожніх знаків;
- нанесення розмітки та пішохідних переходів.