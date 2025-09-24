ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Два літаки та майже 1000 орків втратили окупанти за минулу добу
Два літаки та майже 1000 орків втратили окупанти за минулу добу

Автор: Ігор Василик
24/09/2025 07:40
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.09.25.

Втрати окупантів:

  • особового складу / personnel – близько / about 1104550 (+970) осіб / persons
  • танків / tanks – 11201 (+2) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23285 (+3) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33095 (+43) од
  • РСЗВ / MLRS – 1496 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1218 (+0) од
  • літаків / aircraft – 426 (+2) од
  • гелікоптерів / helicopters – 345 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 62820 (+334)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 62616 (+130)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3973 (+4)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати противника з 2022 до 2025: персонал, техніка.

