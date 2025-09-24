ДБР перевіряє 4 випадки можливого побиття громадян прикарпатськими поліцейськими

19 вересня 2025 року, завершилась перевірка івано-франківським офісом омбудсмена Надвірнянського райвідділку національної поліції, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Нагадаємо, що Перевірка виявила ряд порушень у Надвірнянському райвідділку поліції

Вказана перевірка виявила і суттєві порушення законодавства, що свідчать про недотримання основоположних прав і свобод людини. Зокрема, у райвідділі відсутня кімната для затриманих, що суперечить вимогам. Працівники поліції самостійно розглядають скарги громадян на побиття правоохоронцями, не повідомляючи про такі випадки Державне бюро розслідувань та не вносячи їх до ЄРДР. Усі подібні повідомлення закриваються формулюванням «списання до справи».

Також було зафіксовано випадки неналежного оформлення процесуальних документів: у протоколах затримання не зазначають час або місце фактичного затримання. Окрім цього, не всі працівники поліції пройшли підготовку з домедичної допомоги та отримали відповідні посвідчення.

Про можливі побиття

Загалом представники омбудсмена перевірили 8 звернень щодо побиття людей поліцією у Надвірній, повідомив представник омбудсмена в Івано-Франківській області Віталій Вербовий в ефірі обласного телебачення Галичина.

Представник Омбудсмена Віталій Вербовий розповів, що 4 факти побиття поліцейськими громадян не підтвердилися, а ще 4 факти наразі перевіряє ДБР та прокуратура.

Начальник обласного райвідділу Сергій Безпалько запевнив Віталія Вербового, що ДБР має прямий доступ до всіх звернень на лінію «102».

Моніторинг проводили після звіту, де поліцію звинувачували у приховуванні скарг.