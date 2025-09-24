Сьогодні на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого танкіста Руслана Кварцяного

Полеглий герой Руслан Кварцяний, із лютого 2023 року вважався зниклим безвісти. Зв’язок із ним обірвався на Донеччині, під час важких боїв за українське місто Бахмут. А вже у вересні 2025 року його загибель підтвердилась.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ, із посиланням на Суспільне. Івано-Франківськ

Руслан Кварцяний народився 12 серпня 1977 року в селі Хоросна Івано-Франківської області. Закінчив вісім класів Косівської санаторної школи, опісля вступив у Отинійський професійний ліцей енергетичних технологій.

У 1995 році чоловік пішов у армію, служив у танкових військах, мав звання молодшого сержанта. Згодом працював у Коломиї на мʼясокомбінаті та у Києві. У 2000 році одружився. У подружжя народився син Валентин.

Воював з часів АТО

У 2014 році Руслан Кварцяний брав участь в антитерористичній операції, обороняв Донеччину та Луганщину. Під час бойових дій отримав поранення, тож демобілізувався.

У перший день повномасштабного вторгнення військовослужбовець пішов захищати країну. Служив механіком-водієм танкового взводу у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді “Едельвейс”. Боєць двічі був пораненим та отримав контузію у боях за Бахмут.

У лютому 2023 року родина отримала сповіщення, що Руслан Кварцяний зник безвісти поблизу села Спірне Донецької області. У вересні 2025 стало відомо про смерть воїна. Він загинув 9 лютого 2023 року.

Це не перша втрата для родини — 9 вересня 2023 зник безвісти його брат Віталій Кварцяний, а вже у січні 2025 року підтвердилася загибель.

Руслан Кварцяний у 2022 році отримав відзнаку “За бойову звитягу”. У нього залишилися син, дружина, брати, сестри та племінники.

24 вересня о 15:00 на центральній площі селища Отинія відбудеться прощання із загиблим воїном. Опісля кортеж попрямує у його рідне село Сідлище.