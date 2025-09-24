ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні на Коломийщині розпочинаються заходи прощання із полеглим героєм Петром Ковальчуком

Автор: Ігор Василик
24/09/2025 08:34
Поховання полеглого захисника України військовослужбовця Ковальчука Петра Богдановича, буде відбуватися у селі Мишин Нижньовербізької територіальної громади Коломийського району Івано-Фракнівської області.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ з посиланням на Нижньовербізьку сільську раду.

Читання псалтиру розпочнеться у середу 24 вересня о 16:30 годині, у батьківському домі в селі Мишин.

Чин похорону розпочнеться о 10:00 годині 25 вересня 2025 року (четвер).

Люди у скорботі стоять на колінах з прапорами.
Фото військового у формі, квіти, лампадка
Автоколона на дорозі з українськими прапорами.
Люди на вулицях спостерігають за машинами.
Люди оплакують особу на похороні з прапором
Люди у скорботі стоять на колінах з прапорами.
Пам'ятник, військові та прапори України на заході.

