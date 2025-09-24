Сьогодні на Коломийщині розпочинаються заходи прощання із полеглим героєм Петром Ковальчуком

Поховання полеглого захисника України військовослужбовця Ковальчука Петра Богдановича, буде відбуватися у селі Мишин Нижньовербізької територіальної громади Коломийського району Івано-Фракнівської області.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ з посиланням на Нижньовербізьку сільську раду.
Читання псалтиру розпочнеться у середу 24 вересня о 16:30 годині, у батьківському домі в селі Мишин.
Чин похорону розпочнеться о 10:00 годині 25 вересня 2025 року (четвер).