Сьогодні на Коломийщині розпочинаються заходи прощання із полеглим героєм Петром Ковальчуком

Поховання полеглого захисника України військовослужбовця Ковальчука Петра Богдановича, буде відбуватися у селі Мишин Нижньовербізької територіальної громади Коломийського району Івано-Фракнівської області.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ з посиланням на Нижньовербізьку сільську раду.

Читання псалтиру розпочнеться у середу 24 вересня о 16:30 годині, у батьківському домі в селі Мишин.

Чин похорону розпочнеться о 10:00 годині 25 вересня 2025 року (четвер).