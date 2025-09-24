У п’ятницю розпочнуться заходи прощання із полеглим прикарпатським розвідником та громадським активістом Тарасом Шпуком

У вівторок 23 вересня, стали відомими деталі про чин поховання військового з Івано-Франківська Тараса Шпука. Тіло захисника спочатку повезуть у Київ, а в п’ятницю Івано-Франківська громада попрощається з воїном.

Нагадаємо, що В бою загинув розвідник з Івано-Франківська Тарас Шпук

В четвер 25-го вересня, об 11.00 годині в Михайлівському соборі відбудеться панахида та прощання з Тарасом та ще одним його побратимом, пише Правда.іф з посиланням на Ігоря Чернецького.

“Після служби побратима повезуть на меморіальне кладовище для поховання, а всі хто прийшов до Тараса ще залишаться біля Михайлівського собору для прощання приблизно на 30 хвилин. Після чого, катафалк, машина супроводу і близькі родичі, вирушають в Івано-Франківськ”.

В п’ятницю 26 вересня, в Івано-Франківському Будинку Смутку на вулиці Ребета відбудеться прощання з Тарасом та служба в Архикатедральному соборі Воскресіння Христового (по часу уточнять згодом).

Поховають героя на Тлумаччині

Опісля тіло повезуть до батьків в село Нижнів і наступного дня, а саме в суботу 27 вересня, поховання, орієнтовно о 14.00 годині.