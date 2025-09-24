ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Погода на Івано-Франківщині 24 вересня
Погода на Івано-Франківщині 24 вересня

Автор: Олег Мамчур
24/09/2025 09:18
24 вересня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий дощ.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську 12-14° тепла. По області вдень — 11-16° тепла. У високогір’ї Карпат — 8-13° тепла.

Вітер — північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.

