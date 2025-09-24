Підготовче засідання щодо теракту у Франківську перенесли

23 вересня в Івано-Франківському міському суді на підготовче судове засідання щодо теракту, який стався поблизу залізничного вокзалу 11 березня 2025 року, не з’явилися 15-річний обвинувачений, його законний представник, а також двоє потерпілих.

Через це суддя Роман Хоростіль переніс засідання, повідомляє Правда з посиланням на Суспільне.

“Суд вимушений відкласти підготовче судове засідання в даному кримінальному провадженні, поновити виклик потерпілих, які не з’явилися”, — сказав суддя Хоростіль.

Адвокат обвинуваченого Ігор Камінський коментувати справу не захотів.

Прокурор Ігор Гринда у коментарі Суспільному пояснив, чому підлітку не обрали запобіжний захід.

“Запобіжний захід не обирався через тривале лікування. Сам обвинувачений, спочатку підозрюваний на стадії слідства, він довший час лікувався в межах Івано-Франківська, потім — у Києві. Адвокат долучив сьогодні в судове засідання довідку, що подальше лікування проводиться у Львові. Тому і на цих підставах не ініціювався запобіжний захід”, — каже прокурор Ігор Гринда.

Суддя Роман Хоростіль переніс засідання щодо теракту на 20 жовтня.